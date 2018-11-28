Adıyaman'da cenaze namazının kılınacağı esnada iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi Yeni Mezarlık Camisinde Mehmet Özer'in cenaze namazının kılınacağı sırada Özer'in çocukları, babalarına ölmeden önce kötü davrandıkları iddiasıyla akrabaları olan Kaplan ailesinin taraflarıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yakup Kaplan, Abdullah Kaplan, Murat Kaplan ve Abuzer Özer, bıçakla ve darp sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada Özer'in cenazesi bir süre bekletildikten sonra kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından defnedildi.
Cenaze namazında kavga çıktı, 4 kişi yaralandı
28.11.2018 - 13:00 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da cenaze namazı sırasında ölen kişinin çocukları ile cenazeye katılan akrabaları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : adıyaman,cenaze,haberler,
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