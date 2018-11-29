Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 no'lu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 3 kişi oldukları belirlenen işçiler düşerek enkazın altında kaldı.İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi.

3 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı. Enkazdan 1 işçi yaralı olarak çıkarılırken, 3 işçinin ise cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

VALİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesine ilişkin, "17.15 itibarıyla bir işçimize ulaşılmış maalesef yaşamını kaybetmiş, bu işçimiz de hastaneye intikal ettirilmiştir. Kalan şu andaki bilgilere göre 2 işçi olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kazanın beton dökümü sırasında meydana geldiğini ve bu işin de 4 aşamalı olduğunu ifade eden Aksoy, birinci kademenin daha önce döküldüğünü, ikinci kademe beton dökümünde kazanın meydana geldiğini kaydetti. Aksoy, üstündeki işçilerle beraber beton blokun düştüğünü dile getirerek, çalışmalara hemen itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve AKUT'un katıldığını bildirdi.

Yaralı işçilerden birine 14.40 sıralarında ulaşıldığını anlatan Aksoy, "Hastaneye intikali sağlanmıştır. Enkaz altında kalan işçilere ulaşma noktasında yoğun şekilde çalışmalar sürdürülmektedir. 17.15 itibarıyla bir işçimize ulaşılmış maalesef yaşamını kaybetmiş, bu işçimiz de hastaneye intikal ettirilmiştir. Kalan şu andaki bilgilere göre 2 işçi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Aksoy, bir gazetecinin beton blok altında kalan işçilerin sağlık durumuna ilişkin soruya, "Şu anda ilk belirtilere göre hayat belirtisi konusunda bazı endişeler var ama kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek de şu aşamada çok doğru değil." yanıtını verdi.

BELEDİYE BAŞKANI KÖŞKER'DEN AÇIKLAMA

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, viyadük inşaatındaki kazayla ilgili konuştu. Köşker, "Kalıplardan bir tanesinin çökmesiyle 4 işçimizi kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in açıklamaları şöyle:

"Elim bir kaza oldu. Türkiye'nin ikinci büyük viyadüklerinden bir tanesi. Kalıplardan bir tanesi çökmesiyle birlikte 5 işçimizin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Beton bloklar kırılıyor, kırılması biraz daha zaman alacak. İnşallah can kaybı olmadan kurtarmayı diliyoruz.

Köprülerde, viyadüklerde uzun bloklar vardır ancak bu öyle değil. Bu sistem farklı bir sistem. İki kolon arasında, beton dökülüyor, kuruyor, 1-2 metre daha yürüyor. Ortada buluşup iki blok arasındaki bağlantıyı sağlıyorlar. Kalıpta bir bağlantı hatası olabilir, teknik hatadan kaynaklanan bir şey. Yoksa viyadüğün normalde çökmemesi lazım. Artık son noktaya gelmişlerdi, son aşamaya yaklaşmıştı, bitmiş olacaktı."

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de olay yerine gitti.

KARAYOLLARI İNCELEME BAŞLATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğünün Güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çökmüştür. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Kazanın nedenleri ile ilgili incelemelerde başlatılmıştır. "

YAYIN YASAĞI GELDİ

Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmasında beton bloğun düşmesi sonucu yaşanan kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.