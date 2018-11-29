Türk Kızılayı Bosna Hersek Koordinatörü Göksen Yenigül, altı bin sığınmacı için hazırlık yaptıklarını söyledi. Dokuz tırdan oluşan yardım konvoyunda 22 adet genel maksat çadır, 300 adet barınma çadırı, 10 bin adet battaniye, 1.000 adet mutfak seti ve 2 adet 2 bin kişilik seyyar mutfak olduğunu aktaran Yenigül, buna ek olarak kışlık giyecek yardımı da yapılacağını kaydetti.
Sığınmacılar Kızılay sayesinde üşümeyecek
29.11.2018 - 06:31 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri Bosna Hersek’teki binlerce sığınmacının soğuk kış aylarını rahat geçirmesi için ülkeye ulaştı.
Etiketler : Kızılay,Bosna Hersek,
590901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590901.aspx
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