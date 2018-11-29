Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı Bosna Hersek Koordinatörü Göksen Yenigül, altı bin sığınmacı için hazırlık yaptıklarını söyledi. Dokuz tırdan oluşan yardım konvoyunda 22 adet genel maksat çadır, 300 adet barınma çadırı, 10 bin adet battaniye, 1.000 adet mutfak seti ve 2 adet 2 bin kişilik seyyar mutfak olduğunu aktaran Yenigül, buna ek olarak kışlık giyecek yardımı da yapılacağını kaydetti.