Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis kayıtlarına göre 1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde yaşanan olayda, bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Ö. A., 'cep telefonuyla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edilirken, polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Ö. A. dakikalarca çığlık attı. Ö. A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ö. A.'ya toplam 578 TL para cezası kesilirken, otomobili de trafikten men edildi.

'KAYDEDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE...'

Çığlık attığı videonun dün sosyal medyada gündem olmasının ardından, Ö. A.'nın öğrencisi olduğunu belirten bir internet kullanıcısı, kendisi ile olayın ardından görüştüğünü ifade ederek yaşananlarla ilgili Ö. A.'ya ait olduğunu iddia etti açıklamayı paylaştı. Paylaşımda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Bu esnada trafik polisi durmamı istedi. Ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim. Kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler... Ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti..."

Paylaşımda, Ö. A.'nın olayın kaydedildiğini görünce sinir krizi geçirdiği ve yaklaşık 1 ay sonra sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, 'Hukuki sürecin takipçisi olacağım' dediği iddia edildi.