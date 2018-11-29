Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 45 şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana’da yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise 1 adet tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 11’i ise tutuklandı.