Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıköy Sınır Kapısına gelen İran uyruklu şahsa ait araç, gümrük muhafaza personelince şoförün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine takibe alındı.

Şahsın kimseyle irtibat kurmaması ve şüpheli hareketlerine devam etmesi üzerine araç ve şoförü fiziki arama yapılmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Kapıköy Gümrük Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı aramada; aracın ön sağ ve sol marşpiyel kısmında 51 paket halinde 25 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi.

Fiziki olarak ulaşılamayan alanlarda ise dedektör köpeği ile yapılan aramada aracın ön göğüs kısmının arkasına gizlenen 25 paket daha tespit edildi. Toplamda 76 paket içerisinde ele geçirilen 35 kilogram 684 gram eroinin piyasa değerinin 7 milyon 140 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü, Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek cezaevine gönderildi.