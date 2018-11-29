Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak-İran sınırında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin Türkiye'yi etkileme ihtimali bulunmadığını fakat depremin Türkiye'de 17 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce ve 23 Ekim 2011 Van depremini yapan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan, “ Kuzey Anadolu fay hattındaki kırılmalar doğudan batıya doğru ilerliyor. İstanbul Küçükçekmece'ye ulaştığında fay ilerleyemiyor. Çünkü burada İstanbul Boğazı'nın altında 2 kilometrelik bir magma yükselmesi var" diye konuştu.

İSTANBUL DEPREMİ TEK DEĞİL EN AZ ÜÇ OLACAK

Prof. Dr. Ercan, olası İstanbul depremin tek olmayacağını kaydederek, “Beklenen İstanbul depremi, bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane deprem olacak. Kuzey Marmara'da daha önce olan büyük depremlere baktığımızda bunların hepsinin ardışık bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu depremler meydana geldikten 3 yıl içinde gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.

SİVRİADA 6.4, TEKİRDAĞ SİLİVRİ ARASI 7.3

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Küçükçekmece bölgesinden geçemediğini söyleyen Prof. Ercan, “Orayı kırmak için 6 milyar gigatonluk güç gerektiriyor. Fay hattı bu gücü biriktirdiği anda burayı kıracak. O zaman 'İstanbul depremi oldu' diyeceğiz. Küçükçekmece Sivriada'nın önünde 6,4 ile 6,7 arasında orta büyüklükte deprem olacak. Ancak Tekirdağ Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7 ile 7.3 büyüklüğünde deprem olacak" ifadelerini kullandı.

YIKIMI AVRUPA YAKASI YAŞAYACAK

Depremin yıkım gücünün yapılaşmaya olan uzaklığı ve niteliğine bağlı olarak değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, “Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakası yaşayacak" dedi. Prof. Dr. Ercan İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılamadığına dikkat çekerek, “Kentsel dönüşüm İstanbul'da tam anlamıyla uygulanamıyor. İstanbul'un kırsal kesimlerinde uygulanabiliyor. İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım ve nüfus yoğunluğu" diye konuştu.

15 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDER

İstanbul depreminin 2045 yılından önce olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Ercan, “Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar. 2033'e kadar deprem olacağını düşünmüyorum. En olası yıllar 2040 ile 2050 yılları arasındadır. Deprem şu an için olursa biraz önce saydığım yerlerde 'Küçükçekmece, Silivri, Marmara Ereğlisi' 15-20 bin kişiyi kaybedebiliriz. İstanbul'da 1 milyon 750 bin olduğunu sanıyoruz. Milyonlarca kişi evsiz kalabilir" dedi. Prof. Dr. Ercan, tarihi yarımada bölgesinin olası İstanbul depreminde en fazla etkilenen bölgelerden biri olacağını söyleyerek, “Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Azatlı Deresi'nin olduğu kesime kadar olan bölgenin altındaki depremden çok güçlü olarak etkilenecektir" şeklinde konuştu.