Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Mehmet Demir'in (4) üzerine televizyon düştü. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca alındı.