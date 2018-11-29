Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Mehmet Demir'in (4) üzerine televizyon düştü. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca alındı.
Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü
29.11.2018 - 15:36 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,
590998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590998.aspx
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