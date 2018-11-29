İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada,"Fırtına şeklinde esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 7- 10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.
AKOM’dan İstanbul’a uyarı
29.11.2018 - 15:48 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada fırtına, soğuk hava ve kuvvetli yağışların hafta sonuna kadar süreceği belirtildi.
Etiketler : akom,haberler,
591000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591000.aspx
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