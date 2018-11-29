Çanakkalede saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Bugün kuvvetli fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilmişti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle, Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 ile yarın Bozcaada'dan saat 07.45 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlarda ise seferler yapılıyor.
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
29.11.2018 - 16:10 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Bugün de Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri, kuvvetli fırtına nedeniyle yapılamıyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Gökçeada,Bozcaada,
591003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591003.aspx
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