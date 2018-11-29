Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkalede saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Bugün kuvvetli fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilmişti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle, Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 ile yarın Bozcaada'dan saat 07.45 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlarda ise seferler yapılıyor.