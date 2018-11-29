Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta bulunan inşaata çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbar edildi. İhbar sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu bölgeye hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin görüştüğü şahıs ikna edilerek indirildi.
İntihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti
29.11.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna etti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta bulunan inşaata çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbar edildi. İhbar sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler : kayseri,haberler,intihar girişimi,
591010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591010.aspx
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