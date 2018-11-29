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Şişli'de korkutan silah sesleri
29.11.2018 - 17:06 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de silahlı bir şahıs havaya ateş açtı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, polis ekiplerinin şahsı ikna çalışması sürüyor.
Etiketler : silah sesleri,şişli,
591016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591016.aspx
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