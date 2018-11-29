Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TZOB Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Birlik Başkanı Şemsi Bayraktar ve ilgililer katıldı.

Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, bilim insanlarının, 2030 yılından sonra doğal afetlerde artış olacağı yönünde tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Bu artışların özellikle Doğu Akdeniz havzasında beklendiğini ifade eden Bayraktar, son yıllarda üreticilerin her türlü afete maruz kaldığını hatırlattı. Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava olaylarının analizleri ve uyarı sistemleri konusunda önemli çalışmaları olduğuna işaret ederek, "1940 ile 2008 yılları arasında, yılda yaklaşık 300 civarında meteorolojik olay meydana gelirken, 2008 yılından günümüze kadar bu olayların sayısı yılda 600-700'ü bulmuş görünüyor. Hatta 2015 yılında 768 meteorolojik olayla karşılaşmış çiftçimiz. Bunun tarımı etkilememesi mümkün değil." dedi.