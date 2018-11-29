Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kanlıgeçit mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alan içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede bulunan cesedin Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde ikamet eden Ali Minkara (26) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu tespit edilen Ali Minkara’nın bir cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Minkara’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
29.11.2018 - 19:36 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alan içerisinde bir erkek cesedi bulundu.
Etiketler : Osmaniye,
591036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591036.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Oltasını kapan Yeşilırmak’a koştu
- Sarpsborg Beşiktaş şifresiz veren kanallar listesi | Sarpsborg Beşiktaş CBC SPORT - idman tv canlı izleme yolları - AZ TV - İdman TV frekans ayarları
- Fenerbahçe Dinamo Zagreb şifresiz veren kanallar listesi | Fenerbahçe Dinamo Zagreb CBC SPORT - idman tv canlı izleme yolları - AZ TV - İdman TV frekans ayarları