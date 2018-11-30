Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de kuvvetli sağanağa bağlı olarak meydana gelen sel ve su baskınlarında yüzlerce araç zarar gördü. Tavanlarına kadar suya gömülen araçlar, su seviyesinin düşmesiyle çekici yardımıyla sanayi sitesindeki oto bakım servislerine getirildi.

Hasar gören ve çamura bulanan araçların bazıları kullanıma hazır hale getirilirken, elektronik aksamları ve motoru kullanılamaz hale gelen araçlarsa hurdaya ayrılıyor.

"Yoğun mesaideyiz"

Oto bakım servisi sahibi Cüneyt Levent yaptığı açıklamada, kentte etkili olan yağışların büyük maddi kayba yol açtığını söyledi.

Çok sayıda aracın tamir edilmek için sırada beklediğini belirten Levent, "Havsa'nın Oğulpaşa köyü ile kent merkezindeki araçlar daha fazla zarar görmüş. Tavana kadar suya ve çamura batmış araçlar var. Tavana kadar suya batan araçlara yapılabilecek bir şey yok, tamamen pert olmuş durumdalar. Lastiklerine kadar suya gömülmüş, döşemeleri zarar gören araçları ise tamir etmek için yoğun mesai içindeyiz." dedi.

Sel felaketinde araçları zarar görenlerin sanayi sitesine akın ettiğini ifade eden Levent, "Çok fazla su girmemiş araçların motor kapağını açıp, hava filtresini çıkardıktan sonra motora su girip girmediğine bakıyoruz. Eğer motorunda su yoksa aracı çalıştırıp göstergeleri bakıp bir hasar var mı diye bakıyoruz. Eğer elektronik aksamlarda da sıkıntı yoksa döşeme ve koltukları söküp temizledikten sonra kontrolleri yapıp müşterilere teslim ediyoruz." diye konuştu.