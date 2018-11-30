Milli Savunma Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde ve dışında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı: 'Son bir hafta içerisinde 41 terörist etkisiz hale getirildi'
30.11.2018 - 17:38 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde ve dışında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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591178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591178.aspx
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