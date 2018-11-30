Irmağın kent merkezinden geçen  bölümünde suyun renginin siyaha  dönmesinin ardından, yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki  ölü balıklarda su yüzeyine vurdu.

Yeşilırmak'ta inceleme yapan polis ve belediye ekipleri, anonslarla  vatandaşları ölü balıkları almamaları konusunda uyardı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise Yeşilırmak'ın belirli  bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin  belirlenmesi için incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Yeşilırmak'ta bu yıl mart ayı ile 8 Kasım'da toplu balık ölümleri  görülmüş, mart ayında yapılan incelemede, balıkların solungaçlarına çamur dolması  ve sudaki oksijen oranının düşmesi nedeniyle öldüğü belirlenmişti.