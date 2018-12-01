Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finike ilçesinde Cengiz Topel Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Erhan Kopu’nun (12) babası Ramazan Kopu, çocuğunu dün öğle saatlerinde okulun yakın bir noktasına okula gitmesi için bıraktı. Bir süre sonra çocuğunun okula gitmediğini öğrenen baba Kopu, çocuğunu gidebileceği bütün yerlere sorduktan sonra da çocuğunu bulamadı. Durumu polis ekiplerine bildiren üzüntülü baba, çocuğunun bulunmasını istedi. Olayla ilgili bilgi veren baba Kopu, "Dün öğlen saatlerinde okula gitmesi için okulun yakın bir noktasına bıraktım. Daha sonra okula gitmediğini öğrendim. Gidebileceği her yere baktım, sordum bulamadım. Çok üzüntülüyüm. Bulunmasını istiyorum. 24 saattir haber yok” dedi.