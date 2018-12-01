Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bu sabah Bingöl- Karlıova karayolunun Cilligöl köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Erzurum'a giden Öz Bingöl Turizm'e ait 16 AEP plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otobüsteki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla elen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, diğer yolcular başka bir araçla yoluna devam etti.