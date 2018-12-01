Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım 2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, Ö.A.T.'nin kullandığı aracın, sürücünün seyir halinde cep telefonu ile konuştuğu gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.

Sürücünün seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, emniyet kemeri takmamaktan ve aracın fenni muayenesinin bulunmadığından cezai işlem uygulandığı, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem uygulanmadığı bildirildi.

Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenildiği ve konunun tetkik edildiği kaydedildi.