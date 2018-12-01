Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’de sabah saatlerinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy ile 25 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, saat 19.00 itibarı ile etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 3 köy, 13 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy, 12 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadelenin devam ettiğini ifade etti.