Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Bakırköy, Osmaniye Mahallesinde gece saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Metro Durağı'nın bulunduğu Olgunlar Sokak üzerindeki vatandaşlar şüpheli gördükleri kutuyu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki yönüne şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı. Güvenliği sağlayan polis ekipleri olay yerine bomba uzmanı polisleri çağırdı. İhbar üzerine gelen bomba uzmanı polisler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içinden güç kaynağı olan jeneratör çıktı. Herhangi bir olumsuzluğun anlaşılması üzerine polis ekipleri tarafından kapatılan sokak yay ve araç geçişine açıldı. Kutu içerisinden çıkan jeneratör cihazı ise polis merkezine götürüldü.