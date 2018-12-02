Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Özelikle Fahri Kayahan ve Çilesiz yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü Çilesiz yolunda sürücüler hızlarını düşürerek daha yavaş seyir etmeye çalıştı. Kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisin akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağı öğrenildi.