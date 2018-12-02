Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışla Aşağıdere köyünde dev şelaleler oluştu. Metrelerce yükseklikteki şelale ve sisler içindeki görüntüsü kameralara yansıdı. Üç gündür etkili olan yağışla beraber Habur Çayı coştu, şelaleler oluştu. Aşağıdere köyünden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleye akın eden vatandaşlar, gördükleri güzel manzarayı fotoğrafladı.