Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yaptığı yazılı açıklamayla, Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında (3. Boğaz Köprüsü dahil) projesi kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı alanında tarla yollarının bağlantısını sağlayacak U24 üstgeçit köprüsünün yapım çalışmaları için bazı bölgelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı alanında tarla yollarının bağlantısını sağlayacak U24 üstgeçit köprüsünün yapım çalışmaları için 01.12.2018 günü saat: 22.00 ile 02.12.2018 günü saat. 06.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir. TEM (O-3) Otoyolu İstanbul-Edirne yönü Silivri Kavşağı-Kınalı Kavşağı arası ve TEM (O-3) Otoyolu Edirne-İstanbul yönü Çerkezköy Kavşağı-Silivri Kavşağı arası (Güney Taşıma Yolu) trafiğe kapatılacak. İstanbul-Edirne yönü TEM Otoyolu Silivri Kavşağı-Silivri Bağlantı Yolu-Silivri Köprülü Kavşağı-D-100 Devlet Karayolu- D-100 Cezaevi Işıklı Kavşaktan Samanyolu Caddesi 8Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yolu) Kınalı Bağlantı Yolu-TEM Otoyolu Kınalı Kavşaktan otoyola giriş, Edirne-İstanbul yönü TEM otoyolu Çerkezköy Kavşağı-D-567 Devlet Karayolu (Çeltik Yolu) D-100 Kınalı Kavşağı-D- 100 Devlet Karayolu ve Silivri Gişelerden otoyola giriş şeklinde alternatif güzergah sağlanacaktır” denildi.