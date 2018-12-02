Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüpkent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen İzzettin Zariç, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zariç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zariç'in yolun karşısında bulunan parka oyun oynamak için gitmeye çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.