Edinilen bilgiye göre, Demirkazık dağına tırmanan 3 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan ikisi kendi imkanlarıyla kurtularak durumu jandarmaya bildirdi.
Demirkazık dağ evinde kriz masası kuruldu. Ekipler arama çalışması başlatacak.