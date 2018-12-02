Edinilen bilgiye göre, Demirkazık dağına tırmanan 3 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan ikisi kendi imkanlarıyla kurtularak durumu jandarmaya bildirdi.
Demirkazık dağ evinde kriz masası kuruldu. Ekipler arama çalışması başlatacak.
Niğde'de dağcıların üzerine çığ düştü
02.12.2018 - 18:35 | Son Güncelleme: 02.12.2018 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’nin Çamardı ilçesinde Demirkazık dağında tırmanış yapan 3 dağcının üzerine çığ düştü.
Edinilen bilgiye göre, Demirkazık dağına tırmanan 3 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan ikisi kendi imkanlarıyla kurtularak durumu jandarmaya bildirdi.
Etiketler : niğde,çığ,çamardı,
591488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591488.aspx
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