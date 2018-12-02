Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, yeni hava durumu raporunu yayınladı. 3 Aralık ile 7 Aralık arasında hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar Meteoroloji'den gelecek açıklamayı bekliyorlardı. Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre Türkiye yeni haftaya güneşli başlayacak. Geçtiğimiz hafta hem sağanak yağış hem de soğuk hava etkisini göstermişti. Bu hafta ise hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artması bekleniyor.

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü ise yağışlı hava tekrar kendini göstermeye başlayacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı etkili olacak. Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise sağanak yağış azalarak etkisini bırakacak.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYINLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU