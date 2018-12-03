Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bunları eskiden kadınlar yapardı, şimdi erkekler de kadınlarla yarışır hâle geldi. Özellikle botoks uygulamasında kadın ve erkek sayısının eşit olduğu ifade ediliyor. Son dönemde moda olan el estetiği de öyle. Hem kadın hem erkekler tercih ediyor. Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, “Artık ellerin genç görünmesi o kadar önemli ki, çok sayıda talep alıyoruz” diyor. El estetiği de yağ kaybettiyse yağ takviyesi sağlamak ve kırışıklıkları düzeltme yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. İnsanların en çok el ve yüzüne, yani görünen yerlerine operasyon istediğini hatırlatan Özkan, bedenin bütün bölgelerinde gerdirme, yağ aldırma gibi operasyonların da çok revaçta olduğunu ifade ediyor.