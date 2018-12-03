Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Bursa'ya bir araçla tarihi eser olarak nitelendirilen sikke getirileceği bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, poşetlerle gizlenmiş 670 sikke ele geçirildi. Şüpheliler G.K. ve N.Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.