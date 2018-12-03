İstanbul'dan Bursa'ya bir araçla tarihi eser olarak nitelendirilen sikke getirileceği bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, poşetlerle gizlenmiş 670 sikke ele geçirildi. Şüpheliler G.K. ve N.Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bursa'da polisin durdurduğu araçtan 670 sikke çıktı
03.12.2018 - 21:02 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 670 sikke ele geçildi.
Etiketler : Bursa,sikke,
591656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591656.aspx
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