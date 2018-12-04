Fehmi Babacan’ın cenazesi, bugün, ikindi namazında Florya Basınköy Cami’sinden kaldırılacak.
Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti! Fehmi Babacan kimdir?
04.12.2018 - 11:16 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Babacan Holding’in kurucusu Fehmi Babacan vefat etti. Holding'den yapılan açıklamaya göre, 16 yılı aşan deneyiminden aldığı güçle sektöre çok sayıda proje kazandıran Babacan Holding’in mihenk taşı olan Fehmi Babacan, Holding’in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.
Etiketler : fehmi babacan,babacan holding,
591757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591757.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER