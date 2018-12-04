Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki evine giden Ayşe Tunç, balkonda dengesini kaybedip 5'inci kattan aşağı düştü. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Tunç'un düştüğü yerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tunç'un cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tunç için bugün Mersin Adliyesi içinde tören düzenlendi. Törene Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, meslektaşları ve Ayşe Tunç'un yakınları katıldı. Burada konuşan Başkan Yeşilboğaz, "Çok sevdiğimiz Ayşe'mizi ebediyete uğurluyoruz. Sözün bitti yerdeyiz. Ayşe kardeşimiz hayat dolu ve bütün çevresi tarafından sevilen biriydi. Meslekte de ilkeli durmayı başarabilen ve bu mesleği babası gibi layık bir şekilde yapmayı başarabilen ender arkadaşlarımızdan biriydi. Maalesef burada ona son görevimize yapmak üzere toplandık. Ayşe Tunç 14 yıldır Mersin Baromuzda onurlu bir şekilde avukatlık yapıyordu. Meslektaşları onu çok özleyecek, çok arayacak. Bizler için şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Tüm camiamıza başsağlığı diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Umarı bu acıları yaşamayız. Allah rahmet eylesin" dedi.



Konuşmaların ardından dualar edildi. Törende Tunç'un yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı avukatlar baygınlık geçirdi. Tunç, Muğdat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdemli'de toprağa verildi.