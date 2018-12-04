İlçede son 3 gündür etkili olan soğuk hava, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yağışların ise pazar gününe kadar etkili olacağı belirtildi.
Yüksekova'da soğuk hava yerini kara bıraktı
04.12.2018 - 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Etiketler : hakkari,kar,haberler,
591810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591810.aspx
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