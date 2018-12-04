Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede son 3 gündür etkili olan soğuk hava, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yağışların ise pazar gününe kadar etkili olacağı belirtildi.