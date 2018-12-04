Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Kırmızı Toprak Mahallesi Aslan Sokak'taki evde kiracı olarak oturan 27 yaşındaki Barış Can İlgicioğlu, 14 Mayıs 2014'te ev sahibi 88 yaşındaki Meliha Yiğitoğlu'ndan 15 lira borç para istemiş, olumsuz yanıt alınca başına 3 defa tuğlayla vurarak öldürmüştü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Barış Can İlgicioğlu (27), maktul Meliha Yiğitoğlu'nun (88) yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Bir anlık gafletti. Çok pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti, sanığa "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.