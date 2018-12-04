Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Araçların ve bina çatılarının beyaz örtüyle kaplandığı kentte, kar yağışı etkisini sürdürdü. Erzurum-Kars kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor  anlar yaşadı.

ERZİNCAN

Erzincan'da ise kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu  Sakaltutan mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde ulaşım  güçlükle sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı  aksatmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.Polis ekipleri ise söz konusu yollarda kar yağışı ve sisin görüş  mesafesini düşürmesi nedeniyle araçları durdurarak sürücüleri dikkatli olmaları  yönünde uyardı.

KARS

Kars’ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz  etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte  güçlük çekti. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Kars-Digor kara  yolunda ekipler, kar küreme çalışması yaptı.