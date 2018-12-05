Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova Belediye Meclisi 2018 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Meclisin son toplantısında vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli bir karara da imza atıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun oy birliğiyle aldığı karar ve riyasetin talebi mecliste görüşüldü. Yalova Belediye Meclisi aldığı oy birliği kararıyla 2018 yılı gelir tarifesinin bazı kalemlerin dışında büyük bir bölümünün 2019 yılında da uygulanmasını ve su tüketim bedelinde de 2019 yılından itibaren yüzde 5 indirime gitmesini oy birliğiyle kabul etti. Buna göre 2018 yılında metreküpü 2.93 TL olan su, alınan karar doğrultusunda metreküpü 1,90 TL'den hesaplanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 0-20 metreküp arası su tüketimi yapan şehit aileleri, gaziler ve engellilere tüketim ücretsiz olacak.