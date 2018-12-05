Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da 2018 yılının ilk 11 ayında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonların bilançosu ortaya çıktı. Hava destekli, drone takipli ve kokuya duyarlı narkotik köpeklerin de yardımıyla 11 ayda polis bölgesinde gerçekleştirilen bin 814 operasyonda tonlarca uyuşturucu ve yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 bin 134 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 402'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



12 ton 887 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi



Gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 ton 808 kilo 957 gram kubar esrar, 1 ton 974 kilo 864 gram toz esrar, 521 gram plaka esrar, 4 kilo 557 gram skunk, 89 kilo 101 gram eroin, 585 gram kokain, 9 kilo 117 gram metamfetamin, 55 bin 976 kök hint keneviri bitkisi, 2 bin 556 adet sentetik ecza, 38 bin 217 adet ectasy hap, 494 adet captagon, 58 gram ara kimyasallar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında şahısların üzerinde ve adreslerde yapılan aramalarda 31 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 39 adet tabanca şarjörü, 400 adet tabanca mermisi, 13 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 182 adet av tüfeği fişeği, 401 adet kaleşnikof mermisi, 698 adet M-16 mermisi, 4 adet M-16 şarjörü ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 134 şahıstan 402'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca, uyuşturucu ticaretinde kullandığı değerlendirilen 256 bin 809 TL ele geçirildi. Ele geçirilen Hint keneviri bitkisi miktarı geçtiğimiz yıllarda ele geçirilen miktarlarla karşılaştırıldığında zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.



Vatandaş memnun



Kafe işletmecisi Ömer Arıca, özellikle 2 yıl içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, "Uyuşturucu ticareti minimum seviyeye indi diyebiliriz. Devletimiz zaten bu konuda gerekeni yapıyor. Çocuklarımız uyuşturucuya alışmasın. İnsanlarımız da baya bilinçlendi" dedi.



Yaşar Atlı da operasyonlar sayesinde uyuşturucu ticaretinin özellikle kent merkezinde yok denecek kadar azaldığını ifade ederek, "Daha önceleri sokak başlarında torbacılar vardı. Şu an yok gibiler. Bu operasyonları yaptıkları gerçekleştirdikleri için emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.