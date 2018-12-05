Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece TEM yolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan tır sürücüleri Behçet B. (26) ile Halil K. (32) arasında TEM otoyolunda 'sollama' yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakıp aşağıya inerek kavga etmeye başladı. Behçet B., Halil K.'yi başına çekiçle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan B.'ye, D.K.'nin kullandığı 06 VVP 99 plakalı tır çarptı. B. tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Behçet B. ile Halil K.'nin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tır sürücüsü D.K. sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

