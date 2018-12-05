Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06 Aralık 2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da devam eden sağanak yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracak. Yağışın Cuma günü sabah saatlerine kadar Adana il merkezi, Karaisalı, Pozantı ve Aladağ ilçeleri ile Mersin'in batısında kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare), Mersin il merkezi ve Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Adana ve Mersin'in 2000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde ise yağışların karla karışık ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

EGE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA

Öte yandan Kuzey Ege'de de deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında yarın yapılacak bazı seferler geçici olarak iptal edildi. Alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren etkisini arttıracak fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe saat 07.00, Kabatepe-Gökçeada saat 09.00, Bozcaada-Geyikli saat 07.15 ve Geyikli-Bozcaada saat 08.00 seferi geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.