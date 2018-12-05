Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler zaman zaman dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

Bu arada sağanak nedeniyle Gökpınar mevkisinde Bülent Cömert'in kullandığı 31 F 5960 plakalı tır, demir bariyerleri kırarak şarampole devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada tır, çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu sırada yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarıda bulundu