Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Yeni Karaman Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 AAF 145 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak takla attı. Kaza esnasında Ali A. ve Hamdi S., araç içerisinde dışarı fırladı. Yerde yatan yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra çağrılan ambulanslarla 200 metre uzaklıkta bulunan devlet hastanesine kaldırıldı. Araçta yangın çıkma ihtimaline karşı olay yerine itfaiyede geldi. Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Bir süreliğine ulaşıma kapanan kavşak ters dönen otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Yeni Karaman Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 AAF 145 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak takla attı. Kaza esnasında Ali A. ve Hamdi S., araç içerisinde dışarı fırladı. Yerde yatan yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra çağrılan ambulanslarla 200 metre uzaklıkta bulunan devlet hastanesine kaldırıldı. Araçta yangın çıkma ihtimaline karşı olay yerine itfaiyede geldi. Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Bir süreliğine ulaşıma kapanan kavşak ters dönen otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler : Karaman,
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