Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır şehir merkezi gece saatlerinde sisle kaplanırken, sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu.