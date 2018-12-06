Iğdır şehir merkezi gece saatlerinde sisle kaplanırken, sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu.
Iğdır yoğun sis altında
06.12.2018 - 00:40 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da gece saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : Iğdır',
592064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592064.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- ŞOK MARKET 5-11 ARALIK 2018! ŞOK NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER?| ŞOK aktüel indirimli ürünler KATALOĞU|ŞOK 5-11 ARALIK ARALIK İNDİRİMLİ aktüel ÜRÜNLERİ YAYINDA...
- A101 BU HAFTA 4 ARALIK 2018! A101 NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER? A101 aktüel indirimli ürünler KATALOĞU| A101 1-7 Aralık'da markete neler gelecek? A101 indirimli aktüel ürünleri yayınlandı
- MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?