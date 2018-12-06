Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’da yaşayan iki çocuk annesi 56 yaşındaki Nebahat Sönmez’in hayatı annesi hastalanınca birden değişti. 83 yaşındaki Nebahat Akduman, kızı Nebahat Sönmez’i yanına çağırarak yarım asırdan fazla sakladığı bir sırrı itiraf etti. Sönmez’e “Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl’de, ‘Şahinde’ isminde bir kadın” dedi. Kısa süre sonra da hayatını kaybetti. Duydukları karşısında şoke olan Nebahat Sönmez, öz annesini bulmaya karar verdi. Uzun çabalar sonucunda Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Şahinde isminde iki ayrı kadın buldu. Kadınlardan biri “Senin annen değilim” dedi ama Sönmez’i kırmadı. İki kadın da DNA testi yaptırmayı kabul etti.



HÂLÂ BULAMADI

Test sonuçları ise Nebahat Sönmez’e ikinci defa hayal kırıklığı yaşattı. Beş yıldır sürdürdüğü mücadelesine rağmen hâlen öz annesine ve ailesine kavuşamayan Sönmez “Devlet hastanelerine sordum, kanun dışı yollarla evlatlık verilmiş olabileceğimi söylediler. Üvey annem ölüm döşeğindeyken, ailemin Yugoslavya göçmeni olarak Türkiye’ye geldiğini söyledi. Türk olmayabilirim. Yine son sözlerinden biri annem ve babamın İngiliz Konsolosluğu’nda çalıştığı oldu. Bugüne kadar hep yalanlarla yaşamışım. Gerçek ailemi bilmek istiyorum. Bu bilmece ortaya çıkana kadar uğraşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.