İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.
Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.
İstanbul'da şiddetli fırtına gece boyunca sürdü
06.12.2018 - 07:13 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.
Etiketler : istanbul,fırtına,
592105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592105.aspx
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