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Metrobüs arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu
06.12.2018 - 09:17 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.
Etiketler : metrobüs,şirinevler,
592114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592114.aspx
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