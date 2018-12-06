Edinilen bilgiye göre Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde H.Y, M.R.B. ve H.H. isimli 3 şahıs izinsiz define araması yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 5 adet bakı çubuk malzemeye el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Define ararken suçüstü yakalandılar
06.12.2018 - 10:16 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nde izinsiz define araması yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı.
Etiketler : define avcıları,haberler,yakalandı,
592124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592124.aspx
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