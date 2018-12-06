Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde H.Y, M.R.B. ve H.H. isimli 3 şahıs izinsiz define araması yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 5 adet bakı çubuk malzemeye el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı.