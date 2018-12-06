Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti üzerinde, kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol 17 Kasım tarihinde ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 20 gün süren çalışma sonunda bugün akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı.
TEM otoyolu Ankara yönü trafiğe açıldı
06.12.2018 - 22:19 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu Dağı Tüneli’nin TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle akşam saatlerinde trafiğe açıldı.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti üzerinde, kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol 17 Kasım tarihinde ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 20 gün süren çalışma sonunda bugün akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı.
Etiketler : TEM,yaşam haberleri,
592219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592219.aspx
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