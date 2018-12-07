Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etli ekmek denilince aklınıza ilk hangi şehir gelir? İşte son günlerin tartışma konusu. Bu soru herkesi ikiye bölmüş vaziyette. Sivaslılar “Tabii ki biz”, Konyalılar ise “Olur mu canım etli ekmek bizimdir” düşüncesinde. Sivaslıların başlattığı polemiğe Dr. Yılmaz Seçim de katıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğretim üyeliği yapan Seçim “Etli ekmek 1200’lü yıllarda ilk defa Konya’nın Kadınhanı ilçesinde Raziye Hatun Hanı’nda yapılmıştır. 1939 yılına geldiğimizde de etli ekmek üstüne bir işletme açılıyor. Bu da bir ilk. Elbette Sivaslılar da etli ekmek yapıyor. Ama bizimki bir başka. Onların yaptığına pek etli ekmek diyemezsiniz, daha çok pideye benziyor” diye konuştu.