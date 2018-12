Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok yerinde kilitli parke taşı döşeme ihalesini alan köylü müteahhitler yanlarında sadece kendi köylüleri olan taş döşeme ustası gençleri 150 TL. Yevmiye karşılığında çalıştırıyorlar.



TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Özellikle belediyelere yaptıkları yol ve kaldırım kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yanında özel şahıslara da döşeme işi yaptıklarını söyleyen müteahhit Ümit Daşdemir “İşverenin istediği şekilde her türlü açık yada kapalı alanlarda dekoratif renk ve desenleriyle parke taşı döşemesi yapıyoruz. Kutlubeyler köyümüzde gençlerinin tamamına yakını geçimini Türkiye’nin hemen her ilinde kilitli parke taşı döşeme işinde çalışarak sağlıyor” dedi.