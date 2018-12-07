Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Serhat S. isimli kişi ailesiyle akşam yemek yedi. Ardından ailesinin yanından ayrılan genç arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada bir arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden Serhat S., ilk defa uyuşturucuyu denedi. Kullandığı uyuşturucu sonrasında kendini iyi hissetmeyen S., arkadaşlarının yanından ayrılarak Ataköy’de bulunan evine geldi. Bina girişinde çocukların ayaklarında ayakkabı ve çorap olmadığını gören anne ve babası çocuğa neden bu durumda olduğunu sordu. Serhat S., annesine uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Anne ve baba çocuklarını alarak 10. katta bulunan evlerine çıkardı ve konuşmaya başladı.

Bu sırada kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde bulunan lise öğrencisi, anne ve babasına kedisinin düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada cama çıkan Serhat S., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun ölümü ile ilgili inceleme başlatan polis, Serhat S.'nin yemek yediği arkadaşlarını sorguya aldı. Arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi bir korsan taksi şoföründen aldığını söylemesi üzerine gözaltına alınan korsan taksici, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan lise öğrencisinin apartmandaki son görüntüleri de ortaya çıktı.

